Çalıntı araçların parçalarını internetten satan şüpheli, yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Düziçi Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalıntı otomobil ve kamyonetlerin parçalara ayrılıp, bu parçaların internet üzerinden satıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ilçeye bağlı Pirsultanlı köyündeki eve operasyon düzenledi. Burada belirlenen adreste yapılan aramada plakasız ve bir kısmı parçalanmış otomobil ele geçirildi, M.G. gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonrasında otomobil, sahibine teslim edildi. Şüpheli M.G. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.