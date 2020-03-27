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İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

Çalıntı araçların parçalarını internetten satan şüpheli, yakalandı

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Çalıntı araçların parçalarını internetten satan şüpheli, yakalandı
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OSMANİYE'de, çalıntı araçları parçalara ayırıp bu parçaları internet üzerinden satan M.G. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen çalıntı otomobil, sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Düziçi Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalıntı otomobil ve kamyonetlerin parçalara ayrılıp, bu parçaların internet üzerinden satıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ilçeye bağlı Pirsultanlı köyündeki eve operasyon düzenledi. Burada belirlenen adreste yapılan aramada plakasız ve bir kısmı parçalanmış otomobil ele geçirildi, M.G. gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonrasında otomobil, sahibine teslim edildi. Şüpheli M.G. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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