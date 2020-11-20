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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Çalınan römorkları JASAT buldu, 4 şüpheli yakalandı

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Çalınan römorkları JASAT buldu, 4 şüpheli yakalandı
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ELAZIĞ'da, 2.5 ton yem yüklü 2 römorku çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Bahçekapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler 2,5 ton yem yüklü 2 römorku çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Bunun üzerine JASAT bölge de çalışma yaparak römorkların köylerde satılabileceği ihtimali üzerine kent genelindeki muhtarlarla da iletişime geçti. Yapılan çalışmayla 2 römork ve 2,5 ton yem merkeze bağlı Pelte köyünde bulundu. Römorkların bulunmasının ardından hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin R.Y. (28), T.U.(30), A.Y. (21) ve İ.K.(21) olduğu belirlendi. 4 şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmada ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bulunan römorklar sahibine teslim edildi.

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