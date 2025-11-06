Çalınan odayı yargı geri verdi

Haberin Devamı

SAMSUN’da öğretmen M.P.’nin (33) 2+1 olarak satın aldığı dairenin projede 3+1 göründüğü, müteahhidin projeyi bozarak yaklaşık 9.5 metrekarelik bir odayı haksız şekilde diğer daireye kattığı belirlendi. Bunun üzerine M.P. dava açtı. Mahkeme, komşudaki bir odanın projeye uygun şekilde M.P.’nin dairesine dahil edilmesine hükmetti.

M.P., 2020’de Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nden aldığı daire için kredi başvurusu yaptı. Bankanın ekspertiz raporunda dairenin aslında 3+1 olduğu, bir odanın yan daireye katılarak kullanım alanının 95 metrekareden 85 metrekareye düştüğü tespit edildi. Bunun üzerine M.P., 2021’de komşusu M.K. hakkında ‘el atmanın önlenmesi’ davası açtı.

BİLİRKİŞİ KARARI VERDİ

Daireye ait tapu kayıtları ve yönetim planı mahkemeye delil olarak sunuldu. Samsun 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, bilirkişi incelemesiyle odanın M.P.’ye ait olduğuna karar verdi. Kararda, ‘Davacıya ait bağımsız bölümün salon duvarları ile oturma odası duvarının yaklaşık 4.5 metrekarelik bölümünün yıkılması, 2.6 metre mesafeden itibaren 3.48 metre genişlikte duvar örülmesi, sıvanması ve boyanması suretiyle projeye uygun hale getirilmesine’ hükmedildi. Kararın kesinleşmesiyle M.P., icra yoluyla dairesine ait odayı geri aldı. Ustalar aracılığıyla mahkeme kararında belirtilen noktadan duvar yıkılıp yeniden örülerek oda M.P.’nin dairesine dahil edildi.