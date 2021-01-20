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Gündem
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-
Haber Giriş: 20.01.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldular!

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Çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldular!
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Mersin'de polis ekipleri hayvan çiftliğinden çalınan 100 koyundan 97'sini, dışkılarını takip ederek, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ahırda buldu. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çopurlu Mahallesi Çiviçukur mevkiinde meydana geldi. Hırsızlık Büro Amirliği, bir hayvan çiftliğinden 100 koyunun çalındığı ihbarı üzerine adrese gitti. Bölgede araştırma yapan ekipler, koyunların dışkılarını takip ederek yaklaşık 10 kilometre mesafede, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi Değirmençay mevkiinde bir ahırda buldu.

Olayla ilgili Suriye uyruklu Faez Alnabhan ve Abdullah Alkadro gözaltına alındı. Ahırdaki 97 koyun sahibine teslim edildi, 3 koyuna ise ulaşılamadı.

Çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldular



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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