Çalınan köpekleri bulununca 66 bin lira ceza yedi

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HAYDİ mobil uygulamasıyla gelen ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bir yerde tehlikeli köpek ırkı gezdirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi'nde şahsın elinde ağızlıksız olarak yasaklı ırk olduğundan şüphelenilen bir köpek gezdirdiğini fark ederek şahsı durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde köpeğin kayıtlı olduğu ve American Staffourtshire cinsi olduğu tespit edildi. Köpek sahibi şahsa ağızlıksız yasaklı ırk gezdirme suçundan 33 bin 399 TL idari yaptırım uygulandı.

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KÖPEKLER BELEDİYEYE TESLİM EDİLDİ

Başka bir olayda ise, bir şahıs pitbull cinsi 2 köpeğinin çalındığını belirterek polis merkezine şikayette bulundu. Şikayet üzerine konuyu incelemeye alan Karatay Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde bahse konu köpeklerin yerini tespit etti. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte köpeklerin bulunduğu adrese intikal etti. Görevlilerin incelemesiyle 2 adet köpeğin yasaklı ırklardan olan Pitbull Terrier cinsi olduğu ve kaydının bulunmadığı tespit edildi. Bahse konu 2 yasaklı ırk köpeğe Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri el koyarak Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Köpek sahibine 66 bin 798 TL idari yaptırım uygulandı.