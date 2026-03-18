Çalınan İznik Çinileri Türkiye’de

Rami Kütüphanesi’nde açılan ‘Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler’ sergisini ziyaret eden Bakan Ersoy, eserlerin İngiltere’de bir müzayedede satılmak üzereyken İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları ile Londra Büyükelçiliği koordinasyonunda geri alındığını belirtti. Bakan Ersoy, “Çiniler, Ankara Etnografya Müzemizde muhafaza altına alınmıştır. İz sürme sürecinde ‘TraceArt’ yapay zekâ sisteminden de yararlandık” dedi.

Serginin anlam ve önemine de değinen Bakan Ersoy, Osmanlı sultanlarının Haremeyn’e duyduğu bağlılığın altını çizerek şunları söyledi: “Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır’ı fethiyle sultanlar ‘Hadimü’l-Haremeyn’ (Mekke ve Medine’nin Hizmetkârı) unvanını kullanmaya başlamıştır. Bu, ecdadımızın Allah’ın dini, Peygamberi, kıblesi ve mukaddes topraklar sözkonusu olunca çizdikleri aşılmaz edep sınırını gösterir. Padişahlar bizzat hacca gidemeseler de Kâbe hasretini sanatla, maketlerle ve gönderdikleri örtülerle dindirmişlerdir. ‘Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler’ sergisi bu amaçla hazırlandı. Burada, müze koleksiyonlarımızdan seçilen 57 kıymetli eserle birlikte, geleneğe gönderme yapan temsili bir Kâbe canlandırmasına da yer verdik. Bizim olan bize dönene kadar tarihi eser kaçakçılığıyla da mücadelemiz sürecektir.”