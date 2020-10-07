Çalılık alanda korkutan yangın

Döşemealtı İlçesi Ilıca Mahallesi’nde yer alan meradaki çalılık alanda, bugün saat 15.30 sularında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle yerleşim alanı içinde bulunan meradaki çalılık alandan yükselen alevler bir anda büyüyerek evleri tehdit etmeye başladı. Yangının çıktığı bölgenin yüksek gerilim enerji nakil hattının geçtiği alanda olması, endişe yarattı.



Antalya Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile birlikte mahalle halkının yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, tarla ve bahçelerde bulunan zeytin ağaçları ve tarım ürünleri zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.