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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

Çalıların arasında EYP bulundu

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Çalıların arasında EYP bulundu
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ADANA'da yol kenarındaki çalılıklar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi işçileri, Seyhan Baraj Gölü üzerinden geçen Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında, yol kenarındaki çalılıklar arasına gizlenmiş şüpheli paket gördü. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, pakette EYP olduğunu belirledi.

Parça tesirli olduğu değerlendirilen patlayıcı, güvenlik önlemleri içinde emniyete götürüldü.

 

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