Çaldılar yediler tutuklandılar

Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırıp, silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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