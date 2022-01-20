Çaldıkları paralarla eğlendiler! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı: İçki ile ellerini yıkamışlar

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Erenler ilçesi Kayalar Reşitbey Mahallesi’nde 16 Ocak günü E.Y.Ö.’nün evine giren şüpheliler, 35 bin dolar ve 20 bin TL ile bazı eşyaları çaldı.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüphelilerin A.C.H. (20), A.K. (17), A.B. (17), M.N. (17) ve Y.T. (38) olduğu belirlendi.

İÇKİ İLE ELLERİNİ YIKADILAR

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, şüphelilerin eğlence merkezinde eğlenirken içki ile ellerini yıkadıkları görüldü.

Şüphelilerden A.C.H., A.K., A.B. ve M.N. gözaltına alındı, üzerlerinde yapılan aramada 400 dolar bulundu. Çaldıkları paraları İstanbul’da eğlence merkezlerinde harcadıklarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C.H. ve A.B. tutuklandı, A.K. ve M.N. serbest bırakıldı. Ele geçirilen 400 dolar ve çalıntı eşyalar ise E.Y.Ö.’ye teslim edildi.

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Devam eden soruşturma kapsamında Y.T. de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.