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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Çaldıkları motosikletleri almaya gelince yakalandılar

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Çaldıkları motosikletleri almaya gelince yakalandılar
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çaldıkları motosikletleri bıraktıkları yerden almaya gelen hırsızlık şüphelileri polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı zamanlarda 4 ayrı motosikletin çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlık şüphelilerinin M.A. (21), Ş.G. (18) ve S.T. (16) olduğunu belirledi. Çalıntı motosikletler Fığla Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Ekipler, şüphelilerden M.A. ve Ş.G.'yi motosikletleri almaya gelince, yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli S.T. ise Manavgat ilçesindeki ikametinde yakalandı. 3 hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, şüphelilerin motosikletlerden birini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin başka bir motosikletle gelerek bir apartmanın otoparkında duran motosikleti çalarak gittikleri yer aldı.

Çaldıkları motosikletleri almaya gelince yakalandılar

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