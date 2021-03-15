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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaptılar

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Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaptılar

KAHRAMANMARAŞ'ta çaldıkları motosikletle başka bir motosiklet çalan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaptılar
Ağcalı Mahallesi'nde oturan Serdal A. (24), 4 Mart sabahı, kalktığında evinin önünde park halinde olan motosikletinin çalındığını fark etti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde 2 kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ederken, 7 Mart'ta Tekerek Mahallesi'nde bir motosiklet daha çalındı.
Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaptılar
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemede her iki motosikletin aynı kişiler tarafından çalındığını, şüphelilerin de Serkan C. (19) ve Kadir Ç. (19) olduğunu belirledi. Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarının görüntülerinden iz süren ekipler, çalınan motosikletleri Türkoğlu ilçesinin Kılılı Mahallesi'nde buldu, şüphelileri de yakalayarak gözaltına aldı.

Çaldıkları motosikletleri boyayarak renklerini değiştiren Serkan C. ve Kadir Ç. sorgularında suçlarını itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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