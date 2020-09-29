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Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Çaldıkları güvenlik kamerası tarafından görüntülendiler

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Çaldıkları güvenlik kamerası tarafından görüntülendiler
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ANKARA’da, kimliği belirsiz 2 kişi, apartmanın güvenlik kamerasını çalarken görüntüye yansıdı. Apartman yöneticisi Okan Dağlı, şüpheliler hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

Olay, önceki gün Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, Can Apartmanı’nın önünde bir süre sohbet etti. Şüphelilerden birisi apartmanın giriş katında demirlere tutunup yukarıya tırmanarak güvenlik kamerasını yerinden güçlükle de olsa söktü. Şüpheliler, güvenlik kamerasını bölgeden ayrıldı.

Sabah uyanınca güvenlik kamerasının çalışmadığını fark eden apartman yöneticisi Okan Dağlı, geçmişe dönük kayıtları izledi. Dağlı, 2 şüphelinin kamerayı çaldığını gördü. Bunun üzerine polise haber veren Dağlı, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştirirken aynı kamera tarafından görüntülenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili polise şikayette bulunan apartman yöneticisi Okan Dağlı, yaklaşık 1500 TL değerindeki güvenlik kamerası yerine yenisini taktıklarını söyledi.

Çaldıkları güvenlik kamerası tarafından görüntülendiler

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