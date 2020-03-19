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İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken yakalandılar

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Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken yakalandılar
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TOKAT'ta, çaldıkları greyder ve kamyon dorsesini internet üzerinden satmak isteyen 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Batmantaş köyündeki gölet inşaatının şantiyesinden, cumartesi günü, greyder ile kamyon dorsesi çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, çalıntı araçların, internet üzerinden 'Satılık evraksız greyder' notuyla satışa çıkarıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 6 hırsızlık şüphelisi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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