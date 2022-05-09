Çaldıkları bebek arabasını satmaya çalışırken sahibine yakalandılar

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İlginç hırsızlık olayı, Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın önüne gelen şüpheli kadın şahıs, apartmana girerek içerde bulunan bebek arabasını çalıp kaçtı. Ardından çaldığı bebek arabasını internet üzerinden satışa çıkardı. Bebek arabaları çalınan çift, internet üzerinden ilanlara baktığı sırada çalınan bebek arabalarının satışa çıkarıldığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

Çift, bebek arabasını çaldıktan sonra internette ilanı veren Şengül F. ve Ersin F. ile irtibata geçerek bebek arabasını satın almak istediklerini söyledi.

Müşteri kılığında hırsızlarla görüşme ayarlayan çift, durumu polis ekiplerine de bildirdi. Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalanırken, gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mağdur aile ise polis ekiplerinin çalışması sonucu bebek arabasına kavuştu.

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Bebek arabası çalınan kadın hırsızlarla yüzleştiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Mağdur kadın, “Bu adam ve bu kadın Sultanbeyli’de benim bebek arabamı çaldılar. Bindikleri araba bu. Çaldıkları eşyaları internetten satışa çıkarıyorlar. Yazıklar olsun. Hiç yakışıyor mu sana? Ben çocuğumla işe gidiyorum, çalışıyorum. Sen hırsızlık yapıyorsun” diyerek isyan etti.

Öte yandan, hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kadının apartmanın içine girdiği, saniyeler sonra elinde bebek arabasıyla çıktığı ve kaçarak uzaklaştığı görülüyor.