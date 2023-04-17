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Çaldıkları araçla başka bir araç çalan şüpheliler kamerada

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#İSTANBUL#ESENYURT#POLİS
Çaldıkları araçla başka bir araç çalan şüpheliler kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 16:16

ESENYURT'ta çaldıkları ticari araçla, bir gün sonra başka bir araç çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay 14 Nisan Cuma günü saat 23.00 sıralarında İstanbul'da Âşık Veysel Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. ATM'den para yatırmak isteyen Umutcan Topaç, 34 CVL 819 plakalı ticari aracını yol kenarına çalışır halde bıraktı. Topaç ATM'de para yatırırken, hırsızlar araca binerek hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Topaç, durumu emniyete bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda şüphelilerin, çaldıkları aracın plakasını, başka bir araçtan çaldıkları 34 GL 5225 plaka ile değiştirdiğini belirledi. Aynı kişilerin bir gün sonra Fatih oto sanayi sitesine çaldıkları araçla gittiği ve burada 34 FPC 952 plakalı başka bir ticari aracı çaldıkları tespit edildi. Düz kontak yöntemi ile çalıştırdıkları aracı da çalan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştılar.

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Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Aracı çalınan Umutcan Topaç" Ben ATM'den para yatırdığım sırada aracımı açık halde bıraktım. Aracımı alıp gittiler. Karakolu aradık fakat şu an herhangi bir dönüş olmadı şu ana kadar. İkinci gün karakola gittiğimizde bize buraya gelmememiz gerektiğini bir şey olduğunda bize haber vereceklerini söylediler ve beklemedeyiz.

Aracımı çaldıktan iki gün sonra benim aracımla başka bir aracı daha çalıp böyle devam ediyorlar, aracımın plakasını söküp başka bir plaka takmışlar o şekilde üç gündür haber bekliyoruz. Cuma gece aracımı çaldılar, cumartesi gece başka bir araç hırsızlığı yaptılar" ifadelerini kullandı.

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#İSTANBUL#ESENYURT#POLİS

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