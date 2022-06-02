Çaldıkları 9 kilo altını eritirken yakalandılar

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Bu sırada bir araç önlerini kesti. Araçtan inen 2 kişi, ateş açarak bagajdaki 9 kilo altını alarak kaçtı.



ARAÇ DA ÇALINTI



Firmada kurye olarak çalıştıkları belirtilen B.V. ve H.B., polisi arayarak yardım istedi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yapılan incelemede altınların alındığı araca 3 merminin isabet ettiği belirlendi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, gaspçıların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Ancak aracın da çalıntı olduğu anlaşıldı. Güzergâhtaki kamera incelemesini sürdüren ekipler gaspçıların Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki bir işyerine gittiklerini belirledi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan saatler sonra özel harekât polisleri desteğinde işyerine operasyon düzenlendi.

43 SUÇ KAYDI ÇIKTI

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Operasyonda Celal G. (33), Kadir A. (25) Ata Baran K. (19), Feyyaz D. (31) Mehmet F.Y. (23) ve Hakan K. (24) gözaltına alındı. Aramada, altın eritme cihazında eritilmeye başlanan 8 kilo 734 gram altın ve olayda kullanılan tabanca ele geçti. Eritme cihazının potasında da ölçümü yapılamayan bir miktar altın olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 4’ünün 43 suç kaydı olduğu ve emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.