Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca yakalandı

Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi’nde bulunan hobi bahçesinde Ali S.’ye ait 10 tavuk, etrafı telle çevrili alandan çalındı. Ali S.’nin ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı. Sosyal medyadaki satış ilanlarını kontrol eden polis ekipleri, çalınan tavukların İhsan Ç. tarafından satışa çıkarıldığını tespit etti. Şüpheli İhsan Ç., savcılık talimatıyla Erenköy Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Çaldığı tavuklar ise evinin bahçesindeki kümeste bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen İhsan Ç., ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, tavuklar ise sahibine teslim edildi.