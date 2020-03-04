Çaldığı silahları camide tabutta saklayan kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), ilde meydana gelen hırsızlık olayları sonucu inceleme başlattı. Küre ilçesine bağlı Kesepınar köyünde bir şahsın evinden hırsızlık olayıyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde çalınan televizyonun F.B. tarafından İnebolu’da satıldığı tespit edildi. JASAT ekiplerince yapılan araştırmada Kesepınar köyü cami bahçesinde tabut içerisinde hırsızlık şüphelisi F.B. tarafından daha önceden çalmış olduğu düşünülen 2 adet kurusıkı tabanca, çeşitli çaplarda 75 adet fişek ve mermi ile çok sayıda çakmak gazı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince köy civarında yapılan araştırmada şüpheli F.B., köyün kullanımda olmayan okul binasında uyuşturucu madde kullanmış olarak baygın halde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli F.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.