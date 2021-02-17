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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Çaldığı otomobile, sahte plaka takarken yakalandı

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Çaldığı otomobile, sahte plaka takarken yakalandı
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ÇANAKKALE'de otomobil hırsızlığından yattığı açık cezaevinden izinli çıkan M.K., yeni çaldığı otomobile sahte plaka takmaya çalışırken yakalandı.

Çanakkale Açık Cezaevi'nden izinli çıkan M.K. (56), dün Barbaros Mahallesi Köknar Sokak üzerinde park halinde olan 17 TC 932 plakalı otomobili çaldı. İhbar üzerine çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etti. Şüpheli M.K. aynı gece, il dışına kaçmak için çaldığı otomobile sahte plaka takarken yakalandı. Benzer suçlardan 6 sabıkası bulunduğu ortaya çıken M.K., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, görüntülerini çekilen basın mensuplarına, “Niye çekiyorsunuz? Ben istemiyorum ki” dedi.

Çaldığı otomobile, sahte plaka takarken yakalandı
M.K.'nin otomobili çaldığı anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, M.K. otomobilin kapısını kontrol edip, sokaktan uzaklaşıyor. Bir süre sonra geri gelip, otomobili çalıyor.

 

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