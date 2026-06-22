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Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı! Şaşırtan ifade: Teslim etmeye gidiyordum

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#Adana#Motosiklet#Hırsız
Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı Şaşırtan ifade: Teslim etmeye gidiyordum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 10:43

Adana'da apartmanın otoparkından park halindeki motosikletin gidon kilidini kırıp çalan ve caddede gezerken yakalanan Mustafa C. ifadesinde, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Geri verecektim. Tam teslim etmeye giderken polise yakalandım." dedi.

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Olay, 25 Mayıs’ta saat 02.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mustafa C., bir apartmanın otoparkında A.E.’nin park halindeki motosikletini görünce yanına gitti. Bir süre çevreyi gözetleyen şüpheli, gidon kilidini kırdığı motosikleti sürükleyerek götürdü.

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı Şaşırtan ifade: Teslim etmeye gidiyordum

O ANLAR KAMERADA

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Düz kontak yaparak motosikleti çalıştıran şüpheli, daha sonra kaçtı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden A.E., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı Şaşırtan ifade: Teslim etmeye gidiyordum

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GEZERKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin, Yüreğir ilçesi Sinan Paşa Mahallesi’ne gittiğini tespit eden ekipler, bölgede araştırma yaptı. Motosikletle caddede seyir halinde olduğu görülen Mustafa C., yakalandı.

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı Şaşırtan ifade: Teslim etmeye gidiyordum

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Mustafa C., ifadesinde, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Geri verecektim. Tam teslim etmeye giderken polise yakalandım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet, sahibine teslim edildi.

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#Adana#Motosiklet#Hırsız

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