Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı! Şaşırtan ifade: Teslim etmeye gidiyordum

Haberin Devamı

Olay, 25 Mayıs’ta saat 02.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mustafa C., bir apartmanın otoparkında A.E.’nin park halindeki motosikletini görünce yanına gitti. Bir süre çevreyi gözetleyen şüpheli, gidon kilidini kırdığı motosikleti sürükleyerek götürdü.

O ANLAR KAMERADA

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Düz kontak yaparak motosikleti çalıştıran şüpheli, daha sonra kaçtı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden A.E., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

GEZERKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin, Yüreğir ilçesi Sinan Paşa Mahallesi’ne gittiğini tespit eden ekipler, bölgede araştırma yaptı. Motosikletle caddede seyir halinde olduğu görülen Mustafa C., yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Mustafa C., ifadesinde, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Geri verecektim. Tam teslim etmeye giderken polise yakalandım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet, sahibine teslim edildi.