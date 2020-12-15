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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı

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Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı
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ADIYAMAN'da kimliği belirsiz kişi, çaldığı motosikletin yakıtı bitince mahallede bırakıp, kaçtı. Polis, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı
Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Şükrü Yağlı, kendisine ait 02 LF 975 plakalı motosikleti evinin önüne park etti. Bir süre sonra motosikletin yerinde olmadığını fark eden Yağlı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Yağlı ve komşularının bilgisine başvurdu. Bir süre sonra Karapınar Mahallesi'nde şüpheli motosiklet olduğu ihbarını alan ekipler, inceleme yaptı. Bunun üzerine motosikletin Yağlı'ya ait olduğu tespit edildi. Yakıtı bitince motosikletin terk edildiğini belirlendi. Motosiklette parmak izi incelemesi yapan polis, şüphelinin belirlenip, yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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