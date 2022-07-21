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Çaldığı motosikleti sahibine sattı, dövmesinden yakalandı

#Motosiklet#Hırsız#Ataşehir
Çaldığı motosikleti sahibine sattı, dövmesinden yakalandı

Ataşehir İnönü Mahallesi’nde yaşayan M.E.G’nin park halindeki motosikleti 14 Temmuz’da çalındı. Motosikleti çalanlar M.E.G’yi arayarak motosikleti 12 bin liraya kendisine satmak istediklerini söyledi. Teklifi kabul eden M.E.G., 12 bin lira ödeyerek motosikleti geri aldı, sonra da polise giderek şikâyetçi oldu.

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M.E.G’nin başvurusu üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Motosikletin çalındığı sokaktaki kamera görüntüleri toplandı. Polis, motosikleti çalanlardan birinin elinde gül dövmesi olduğunu fark etti. Polis hemen geçmişteki arşiv bilgilerini taramaya başladı. Yapılan araştırmada, daha önce aynı bölgede motosiklet hırsızlığından defalarca gözaltına alınan R.A.’nin elinde ve kolunda gül dövmesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, R.A.’yı Maltepe Fındıklı’da yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan R.A., adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Polisin diğer hırsızı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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#Motosiklet#Hırsız#Ataşehir

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