Çaldığı motosikleti sahibine sattı, dövmesinden yakalandı

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M.E.G’nin başvurusu üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Motosikletin çalındığı sokaktaki kamera görüntüleri toplandı. Polis, motosikleti çalanlardan birinin elinde gül dövmesi olduğunu fark etti. Polis hemen geçmişteki arşiv bilgilerini taramaya başladı. Yapılan araştırmada, daha önce aynı bölgede motosiklet hırsızlığından defalarca gözaltına alınan R.A.’nin elinde ve kolunda gül dövmesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, R.A.’yı Maltepe Fındıklı’da yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan R.A., adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Polisin diğer hırsızı yakalamak için çalışmaları sürüyor.