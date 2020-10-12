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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 16:04 | Son Güncelleme:

Çaldığı motosikleti at arabasıyla götürdü, ’satın aldım’ dedi

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Çaldığı motosikleti at arabasıyla götürdü, ’satın aldım’ dedi
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki motosikleti at arabasına yükleyerek kaçan S.Ç. (15), polis ekiplerince yakalandı. S.Ç., motosikleti 50 liraya aldığını söylerken, sahibi aracın çalındığı belirtti.

Çaldığı motosikleti at arabasıyla götürdü, ’satın aldım’ dedi
Olay, İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi, 16. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. At arabasıyla dolaşan S.Ç., park halindeki motosikleti at arabasına yükledi. Olayı fark eden bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Polis, harekete geçerek, şüpheliyi çaldığı motosiklet ile birlikte kısa sürede yakaladı.

Emniyete götürülen S.Ç., motosikleti sahibinden 50 lira karşılığında aldığını söyledi. Polisin plakadan ulaştıkları motosiklet sahibi Mutlu Ö., aracın çalındığını söyledi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli S.Ç. gözaltına alındı.

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