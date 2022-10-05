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Çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli kamerada

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#DİYARBAKIR#Polis#Hırsız
Çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 13:03

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde girdiği iş yerinde işletmecinin masa üzerindeki kredi kartını çalan şüphelinin, çevredeki iş yerlerinden 2 bin 500 TL’lik alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 3 Ekim’de Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine giren şüpheli, işletmecinin fark etmediği anda masada bulunan kredi kartını ve 5 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak dışarı çıktı. Şüpheli daha sonra limiti sınırlandırılmayan temassız kartla, çevredeki iş yerlerinden 2 bin 500 TL’lik giyim alışverişi yaptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kredi kartının çalındığını anlayan iş yeri sahibi bankayı arayarak kartını iptal ettirdi, polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli kamerada


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#DİYARBAKIR#Polis#Hırsız

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