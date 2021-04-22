MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇaldığı kombiyi omzuna alarak götürdü
GeriGündem Çaldığı kombiyi omzuna alarak götürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Çaldığı kombiyi omzuna alarak götürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaldığı kombiyi omzuna alarak götürdü

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılan bir binanın zemin katında bulunan evin arka taraftaki kapı kilidini kırarak içeri giren bir kişi, kısa süre önce monte edilen kombiyi baca borusu ile birlikte söküp, çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kombiyi omzuna alarak götürdüğü anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Merkez Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Yapımı kısa süre önce tamamlanan binanın bahçe duvarından atlayan kimliği belirsiz bir kişi, zemin kattaki dairenin demir kapı kilidini kırarak içeri girdi. Kısa süre önce monte edilen ve henüz kullanmayan kombiyi baca borusu ile birlikte söken şüpheli, omuzuna aldığı kombi ile binanın ön kapısından çıkarak uzaklaştı. Şüphelinin çaldığı kombi ile uzaklaşması bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çaldığı kombiyi omzuna alarak götürdü



Tesisatçı Tahir Atak, kombiyi birkaç gün önce taktıklarını, henüz eve kimsenin taşınmadığını belirtirken, "Çok rahat biçimde 4 bin 500 lira değerindeki kombiyi alıp gitmiş. Buna bir çare bulmak lazım" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi tespit ederek, yakalamak için harekete geçti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi