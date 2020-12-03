Çaldığı karpuzu beğenmeyince yere attı

O ANLAR KAMERADA



O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli marketin önüne geldiği, tezgahtaki örtüyü kaldırarak bir karpuz çaldığı görülüyor. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kısa bir süre sonra olay yerine tekrar geri geliyor. Tezgahtan bir karpuz daha çalan şüphelinin bu kez çaldığı karpuzu yere fırlattığı ve olay yerinden uzaklaştığı kameraya yansıyor.





