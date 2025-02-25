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Çaldığı kapı açılmayınca itfaiyeyi çağırdı! Gülümseten diyalog: Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın

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#Avcılar#Zekiye Gönül Pakel#Vehbi Pakel
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 11:15

Avcılar'da Zekiye Gönül Pakel (87), alışverişten dönen eşi Vehbi Pakel (91)'in çaldığı kapıyı açmadı. İtfaiye ekipleri eve camdan girmeye çalıştığı sırada Zekiye Gönül Pakel kapıyı açınca Vehbi Pakel, "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın" diyerek eşine sitem etti.

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Olay, dün öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Alışveriş yaparak eve dönen Vehbi Pakel'e eşi Zekiye Gönül Pakel kapıyı açmadı. Pakel, kapı açılmayınca binadakilerden yardım istedi. Komşularında seslendiği Zekiye Pakel kapıyı açmayınca 112 Acil Servis'e haber verildi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri eşine ulaşamadığı için panikleyen Vehbi Pakel'i sakinleştirmeye çalışırken polis ve itfaiye ekipleri eve pencereden giemeye karar verdi.

Çaldığı kapı açılmayınca itfaiyeyi çağırdı Gülümseten diyalog: Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın

Ekipler sepetli merdiven aracıyla pencereye ulaşarak eve girdiği sırada kendisinden haber alınamayan Zekiye Gönül Pakel dairenin önüne bekleyen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açtı. Yaşamından endişe ettiği eşini sağlıklı olarak gören Vehbi Pakel, eşine "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?" dedi. Zekiye Pakel, duymadığı için hiç bişeyden haberi olmadığını söylerken Vehbi Pakel, görevlilere teşekkür etti.

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Çaldığı kapı açılmayınca itfaiyeyi çağırdı Gülümseten diyalog: Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın

Çaldığı kapı açılmayınca itfaiyeyi çağırdı Gülümseten diyalog: Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın

Çaldığı kapı açılmayınca itfaiyeyi çağırdı Gülümseten diyalog: Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın

Çaldığı kapı açılmayınca itfaiyeyi çağırdı Gülümseten diyalog: Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın

Çaldığı kapı açılmayınca itfaiyeyi çağırdı Gülümseten diyalog: Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın

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#Avcılar#Zekiye Gönül Pakel#Vehbi Pakel

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