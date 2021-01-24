Çaldığı kameraya yakalandı

Adana Seyhan’a bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde 11 Ocak günü Demirhan Yılgın (35), bulunduğu sokağı mesken tutan hırsızlar nedeniyle evinin 3 farklı noktasına güvenlik kamerası taktırdı.

Güvenlik kamerasının görüntüsünün bozulduğunu fark eden Yılgın, kamerayı tamir ettirmek için firma yetkililerini arayarak servis istedi. Tamir için gelen firma çalışanı, güvenlik kamerasının yerinde olmadığını görüp Yılgın’a haber verdi.

Yılgın ile birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen firma çalışanı, hırsızlık anına ait görüntülere ulaştı.

Görüntülerde, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüpheli, sokakta evleri gözetliyor. Ardından ağaç üzerindeki güvenlik kamerasını gözüne kestiren şüpheli, ağaca tırmanarak kamerayı yerinden söküyor. Şüphelinin hırsızlık anları ise hem çaldığı hem de diğer güvenlik kamerasına yansıyor.