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Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti

#Cep Telefonu#Hırsızlık#Bursa
Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti

Bursa'da Suriye uyruklu M.K. (28), çalıştığı tekstil atölyesinde cep telefonunu çalan şüpheli D.P. (17) ile göz göze geldi. D.P., M.K.’ye silah doğrultup kaçarken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Olay, dün saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’ndeki bir tekstil firmasında meydana geldi. M.K. isimli işçinin atölyede çalıştığı sırada şarja takarak dolap üzerine bıraktığı cep telefonu, iş yerine giren D.P. tarafından çalındı. Cep telefonunu aramaya başlayan M.K., şüpheli ile göz göze geldi. M.K.’ye silah doğrultan şüpheli, çaldığı cep telefonu ile koşarak kaçtı. 

Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti



M.K, polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüphelinin kimliği güvenlik kamerasından tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Vatan Mahallesi’nde polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. D.P. kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anının iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Sürünerek makinelerin arasından çıkan şüphelinin dolap üzerinde bulunan cep telefonunu alıp saklandığı, geri dönen M.K.’nın ise cep telefonunu bıraktığı yerde bulamayınca aramaya başladığı görülüyor. O sırada saklandığı yerden çıkarak M.K. ile göz göze gelen D.P.’nin silah doğrulttuğu kameralara yansıyor. Silahı gören M.K. kaçarken, şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşıyor. Bir başka kamera görüntüsünde M.K.’nın şüpheliyi bir süre sokakta kovaladığı da görülüyor.

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#Cep Telefonu#Hırsızlık#Bursa

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