Çaldığı bisikleti internetten satmaya kalkan şahıs yakalandı

Bisiklet hırsızlığı, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan bisikletin internet üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti. Bisikleti internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli Y. M.K. şehir merkezinde yakalandı. Bisiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.