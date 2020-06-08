Çaldığı ayakkabıyı giyince yakalandı

İncirliova'da çiğ köfte dükkanı işleten Mesut Kaygusuz'un, evlere sipariş götürmek için kullandığı motosikleti, geçen 25 Mayıs gecesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinden çalındı. Sabah işe giderken motosikletinin yerinde olmadığı gören Kaygusuz, kardeşinin spor ayakkabılarının da çalınmış olduğunu fark edip, durumu İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Mesut Kaygusuz, dün yolda önünde yürüyen bir kişide, kardeşinin çalınan ayakkabısının aynısını görünce şüphelenip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüpheli A.A.'yı (17) gözaltına aldı. A.A., polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

MOTOSİKLET BOZDOĞAN'DA BULUNDU

Hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenilen A.A.'nın ifadesi üzerine, Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda çalıntı motosiklet bulundu. A.A.'nın çaldığı motosikleti 200 lira karşılığında başkasına sattığı belirlendi. A.A., polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘BAŞKASININ AYAĞINDA GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİM’

Motosiklet ve ayakkabının bulunmasının sevincini yaşayan Mesut Kaygusuz, "Kardeşimin çalınan ayakkabısı 600 lira değerindeydi. Kolay kolay herkes olmayacağı için başkasının ayağında gördüğümde şüphelendim. Zaten ayakkabının faturası bizde mevcut. Poliste bundan yola çıkarak mobese kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlık şüphelisini yakaladı. Çalınan motosikletimi Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip aldım. Emniyet teşkilatına teşekkür ederim" dedi.