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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı

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BURSA’da bir apartmandan çaldığı ayakkabıları girişte bulduğu pazar arabasına koyarak kaçan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı
Hırsızlık olayı, 1 Aralık Salı günü, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mahallesi  12. Kanarya Sokak’ta bulunan apartmanda yaşandı. Apartmana giren kimliği belirsiz 1 kişi, kapı önündeki ayakkabılara aldı. Elinde taşıyamayınca da bina girişinde bulunan pazar arabasına doldurdu. Şüpheli, pazar arabasını alıp, kaçtı. Hırsızlık apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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