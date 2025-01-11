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Çaldığı ayakkabıları başka illerde pazarda satıyormuş

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#İzmir#Ayakkabı#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 12:38

İzmir'in Buca ve Menderes ilçelerindeki apartmanlardan ayakkabı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan A.Ç. (52), tutuklandı. Şüphelinin çaldığı ayakkabıları, başka illerde kurulan 2'nci el eşya pazarlarında sattığı öğrenildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, 5 Ocak'ta, Buca ve Menderes ilçelerindeki apartmanlardan ayakkabıların çalınması şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden A.Ç. olduğu belirlenen şüpheli, şehirler arası yolcu otobüsünde yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin çaldığı ayakkabıları, başka illerde kurulan 2'nci el eşya pazarlarında sattığı öğrenildi.

 

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#İzmir#Ayakkabı#Hırsızlık

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