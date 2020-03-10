MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇaldığı 5 televizyon ve ocağı satmış
GeriGündem Çaldığı 5 televizyon ve ocağı satmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

Çaldığı 5 televizyon ve ocağı satmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaldığı 5 televizyon ve ocağı satmış
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE’de bir iş yerinden 5 LCD televizyon ve 1 set üstü ocağı çalan şüpheli G.S. (30), polisler tarafından yakalandı. G.S.'nin sattığı televizyonlar ve ocak bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart günü bir iş yerinden 5 LCD televizyon ve 1 set üstü ocağın çalınması üzerine çalışma başlattı. Şüpheli G.S., polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinden çalındığı tespit edilen televizyonlar ve ocak şüphelinin sattığı yerden alınarak sahibine teslim edildi. Şüpheli G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle