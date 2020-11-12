Çaldığı 5 bin liralık bisikletle kaçarken kameraya yakalandı

Hırsızlık olayı, 30 Ekim gecesi, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 3. Figen Sokak’ta yaşandı. Yunus Emre Turhan, 5 bin lira değerindeki bisikletini, yaşadığı sitenin bahçesinde bulamayınca güvenlik kamera görüntülerini izledi. Turhan, görüntülerden bisikletinin çalındığı gördü ve polise şikayetçi oldu.

Görüntüde, polisin her yerde aradığı şüpheli, sitenin çevresinde bir süre dolaşıyor. Bahçe kapısını açamayınca da üzerinden atlayarak, içeri giriyor. Bisiklete binerek, sitenin bahçesinden çıkıyor.