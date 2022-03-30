Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış

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Olay, 21 Mart'ta günü saat 01.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyazıt Mahallesi Adalhan kavşağındaki kuyumcuda meydana geldi. Boş dükkanın havalandırma boşluğundan girip, bitişiğindeki kuyumcunun duvarını delerek içeri giren kişi, 2,5 milyon TL değerinde 14 ayar 3,8 kilo ve 22 ayar 213 gram ziynet eşyasını alıp kaçtı. Olayın ardından Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurup çalışma başlattı.

DELİKTEN UZATTIĞI APARATLA ALTINLARI ÇALMIŞ

Özel ekip, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden üzerinde kapüşonlu mont ve sırt çantası bulunan kişinin yürüyerek kuyumcunun önünden geçtiğini, ardından yandaki boş dükkanın havalandırma boşluğundan içeri girdiğini, 4 saat sonra da çıktığını tespit etti. Şüphelinin içeride kaldığı süreçte bitişikteki kuyumcunun duvarını delip, alarmın çalmaması için delikten uzattığı aparatla vitrin altındaki çekmecelerdeki altınları çaldığı saptandı.



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Polis, şüphelinin geliş ve gidiş istikametindeki yaklaşık 10 kilometrelik mesafedeki 93 iş yerinin 22 günlük güvenlik kamerası kayıtlarından yaklaşık 220 dakikalık görüntü izledi. Kollarını aça aça yürüyen kişinin daha önce karıştığı hırsızlık olayında, görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Hasan Caner Kuytu olduğunu belirledi. Ekipler, hırsızlıktan 10 kaydı bulunan Kuytu'nun dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S.'nin de altınların yaklaşık 13 bin 500 liralık kısmını pazar günü başka bir kuyumcuya satmak isterken suçüstü yakaladı. Hasan Caner Kuytu ise düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

ALTINLARI EVİN ÇATISINA SAKLAMIŞ

Polis, hırsızlık öncesi bölgede keşif yaptığını belirlediği Hasan Caner Kuytu'nun evindeki aramada, çaldığı altınların geri kalan kısmını sakladığı çatıda buldu. Altınlar sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Caner Kuytu tutuklandı, Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.