Çalan telefonu açtığında büyük şok yaşadı… 100 bin TL’lik kurye vurgunu!

Ortak iş yapacağız diye kandırdılar, 100 bin dolar hazırlattılar. Çete lideri hedefindeki iş insanını telefonda oyalarken, kiralık kuryeler ise 100 bin doları alarak kayıplara karıştı. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz’ın özel haberi.

İstanbul’da bir dolandırıcılık çetesi, tuzaklarına düşürdükleri iş insanının yüz bin dolarını çaldı. Dolandırıcılık teşebbüsü, elektronik şirketi olan bir iş insanına cep telefonundan ulaşılmasıyla başladı.

PARAYI HAZIRLA KURYE GELİP ALACAK

Kendisini Mısırlı iş insanı olarak tanıtan dolandırıcı, ortak iş yapmak istediğini söyledi. Güven kazanmak için de şirketinin sözde Türkiye temsilcisini göndereceğini söyledi. Bir süre sonra kendisini Türkiye temsilcisi olarak tanıtan kişi, iş insanıyla samimiyet kurdu. Ortak yapacağı iş için 100 bin dolar hazırlamasını, kurye aracılığıyla parayı aldıracağını söyledi.

ORTAKLIKTAN CAYDIM

İşyerine gelen kuryelere verilmek üzere 100 bin dolar hazırlayan iş insanı, tuzağa düşürüldüğünün farkında değildi. Kendisini yeniden arayan ve ortaklıktan caymak istediğini söyleyen dolandırıcıyla konuştuğu sırada işyerine gelen kuryeler, parayı alarak kaçtı. Kandırıldığını anlayan mağdur iş insanı durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 100’den fazla güvenlik kamerasından görüntü inceledi. Kuryenin önce kimliğini ardından adresini belirledi. Kısa sürede gözaltına şüpheli, parayı başka birine teslim ettiğini söyledi. Polis ekipleri ikinci şüpheliyi de yakaladı. O şüpheli de parayı başka birine teslim ettiğini söyledi.





Ekipler uzun çalışmalar sonucu bu şekilde biri Suriyeli biri Mısırlı olmak üzere 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise paranın bir kısmı ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli işlemlerinin sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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