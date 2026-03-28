Çakmaklı saldırıya hapis istendi

Kazımcan Karataş yaralanırken, çakmağı atan Fenerbahçeli taraftar Mert Güçlü gözaltına alındı. Mert Güçlü hakkında, 6222 sayılı yasanın 17’nci maddesinde düzenlenen 'taşkınlık yapma suçu' delaletiyle 'silahla kasten yaralama' suçundan 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Güçlü’ye spor müsabakalarından 1 yıl men cezası verildi.

‘ÜZÜNTÜYLE FIRLATTIM’

Anadolu 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mert Güçlü ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mert Güçlü savunmasında şunları söyledi: “Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray gol atınca futbolcular benim tribünde yakın bulunduğum bir yere sevinmeye geldiler. Anın üzüntüsü ve stresiyle yanımda bulunan çakmağı sahaya doğru rasgele fırlattım. Ben, çakmağın müştekiye isabet ettiğini görmedim. Amacım çakmağı müştekiye atmak da değildi. Bir anlık refleksle böyle bir eylemde bulundum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım. Suç işleme kastım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim”

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 6 aydan, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanığın son savunmasını yapması için 16 Haziran’a ertelendi.