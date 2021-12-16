Çakmakla oyun kötü bitti: Ev yandı

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Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-682. Sokakta bulunan bir gecekonduda saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre çakmakla oynayan bir çocuğun eşyaları tutuşturması üzerine yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

"ÇAKMAKLA OYNARKEN TUTUŞTURMUŞ"



Kardeşinin evi yanan Gökay Civalı, "Benim kardeşimin evi. Ufak bir çocuğu var. Çakmakla oynarken, tutuşturmuş. İtfaiye gelene kadar ev gitti. Aldık hortumu yardım ettik. Anca bu kadar kurtarabildik" dedi.