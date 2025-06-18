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Çakmakla oynadı yerinden zıpladı! İşte o anlar

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#Bursa#Çakmak#Yangın
Çakmakla oynadı yerinden zıpladı İşte o anlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 10:31

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinde çakmakla oynayan çalışan kişi masanın bir anda alev almasıyla, çalışanı adeta yerinden zıplattı. İlginç anlar kameraya yansıdı.

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Olay, 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çakmak çakmakla oynayan kişi, bir anda kolonya ile silinen masanın alev almasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Çakmakla oynadı yerinden zıpladı İşte o anlar
Alevin harlamasıyla birlikte ortam bir anlığına gerilirken, çalışan refleksle geri çekilerek muhtemel faciayı önledi. İşyerindekilerin de kısa süreli yaşadığı şok güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Çakmakla oynadı yerinden zıpladı İşte o anlar


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#Bursa#Çakmak#Yangın

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