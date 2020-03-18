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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

Çakmak gazı koklayan 2 çocuk yoğun bakımda

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Çakmak gazı koklayan 2 çocuk yoğun bakımda
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir okulun önünde çakmak gazı koklayan 2 çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı.

İddiaya göre Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler mevkisinde bulunan Şehit Er Akın Buluş İlkokulu önünde marketten aldıkları çakmak gazını koklayan yaşları 18'den küçük S.Ç. ve A.S., bir süre sonra fenalaştı. Çocuklar, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklar ilk müdahalelerinin ardından da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocukların hayati tehlikelerini sürdüğü bildirildi. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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