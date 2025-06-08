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Çakmağı çakmasıyla araç alev topuna döndü

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#Elazığ#Taksi Yangını#Sağlık Ekipleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 12:17

Elazığ’da yolcu bekleyen bir ticari taksi sürücüsü, araçta çakmağı çakması ile otomobil bir anda alev topuna döndü. Yaralanan sürücü canını zor kurtardı.

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Olay, Gazi Caddesi eski Öğretmenevi karşısındaki otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durak önünde 23 T 0086 plakalı aracı ile yolu bekleyen sürücü R.A., araç içerisinde çakmak çaktı. Çakmağın çakılması ile otomobilin alev alması bir oldu.

Yaralanan sürücü can havli ile araçtan çıkarken, otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken kolundan ve yüzünden yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın küle döndüğü yangınla ilgili ekipleri inceleme başlattı.

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#Elazığ#Taksi Yangını#Sağlık Ekipleri

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