Güncelleme Tarihi:

Çakma savcının 4,5 yıl hapsi istendi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 18:31

İstanbul'da toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia ederek tartıştığı yolcuya hakaret ve tehditlerde bulunan 21 yaşındaki Y.S. hakkında iddianame düzenlendi. Tutuklu şüpheli Y.S.’nin ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul'da 21 Şubat’ta 21 yaşındaki Y.S. isimli kadın, toplu taşıma aracına köpeğiyle binmek istedi. Y.S., köpeğine ağızlık takmadığı için yolcularla arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, Y.S. bir süre sonra, tartıştığı yolcuya savcı olduğunu söyleyerek, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan Y.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.S.’nin daha önce 8 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede, sosyal medya platformlarında 21 Şubat 2026 tarihinde paylaşılıp gündem olan ve toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan olaya ilişkin video içeriğinin incelendiği ifade edildi.

Videoda, Y.S.’nin Cumhuriyet Savcısı olduğunu söylediği ancak yapılan incelemeler sırasında Cumhuriyet Savcısı olmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Y.S.’nin kadın yolculardan birine yönelik “…Seni öldürürüm, …yobaz…, … bir daha Türkiye’de barın bakim sen kimsin…” gibi sözler sarf etiği de ifade edildi. İddianamede, tutuklu Y.S. hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

BİR SORUŞTURMA DAHA YÜRÜTÜLÜYOR

İddianamede, Y.S hakkında olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ile otobüs şoförüne yönelik söz ve beyanları nedeniyle hakaret ve tehdit suçlarından dolayı ayrıca soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

