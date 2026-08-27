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ÇAKIR füzesi karaya çıktı, test atışlarını başarıyla tamamladı

Güncelleme Tarihi:

#Çakır Füze Testi#ROKETSAN Milli Teknoloji#Silahsız İHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 20:21

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla üretilen Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR’ın atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

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ÇAKIR Seyir Füzesi, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vurdu. ÇAKIR'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemi ile uzatılmış menzili de başarıyla test edildi.

Silahlı insansız hava aracı (SİHA) platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen ÇAKIR, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. ÇAKIR, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispat etti.

ÇAKIR füzesi karaya çıktı, test atışlarını başarıyla tamamladı

Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde, her türlü hava şartında kullanılabiliyor.

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Karşı tedbirlere dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine sahip olan ÇAKIR, bunun yanında veribağı ile hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyetlerini bünyesinde barındırıyor.

 

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#Çakır Füze Testi#ROKETSAN Milli Teknoloji#Silahsız İHA

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