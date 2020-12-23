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Mesut Hasan BENLİ
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çakıcı Bodrum’da ifade verdi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Çakıcı Bodrum’da ifade verdi
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Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve hakaretleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında talimatla ifadesi alındı.

Çakıcı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeyle ilgili olarak Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açmış olduğu dosyada ifademi verdim, ne Sayın devlet başkanımıza ne de Sayın Bahçeli’ye Alaattin Çakıcı’yı neden koruyorsunuz diye malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır. Artık yargı bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış, ifadem alınmıştır.” 

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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