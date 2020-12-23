Çakıcı Bodrum’da ifade verdi

Çakıcı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeyle ilgili olarak Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açmış olduğu dosyada ifademi verdim, ne Sayın devlet başkanımıza ne de Sayın Bahçeli’ye Alaattin Çakıcı’yı neden koruyorsunuz diye malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır. Artık yargı bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış, ifadem alınmıştır.”