'Çaki' Mesut çetesi çökertildi... Gençlere uyuşturucu verip zombiye dönüştürüyorlardı

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CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, bölgedeki gençlere uyuşturucu satan, işyeri kurşunlayan “Çaki” lakaplı Mesut D. Ve adamlarını takibe aldı.

İLK OPERASYON 6 AY ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kağıthane’de “Çaki Mesut’a” yönelik ilk operasyon 6 ay önce yapıldı. 55 kilo uyuşturucu ve 3 kişi gözaltına alındı. Mesut D. İse bu operasyondan, binaların çatılarından atlayarak kaçmayı başardı.

POLİS “ÇAKİ’NİN” PEŞİNİ HİÇ BIRAKMADI

Kağıthane’deki uyuşturucu torbacılarını koordine eden, işyeri kurşunlayıp haraç alarak esnafta korku yaratan Çaki Mesut’un peşini polis hiç bırakmadı.

1’İ KADIN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mesut D.’nin gizlendiği adresi tespit eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaki Mesut’un gizlendiği adrese operasyon düzenledi. Aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 1’i kadın 5 kişi kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ÇAKİ ÇETESİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK

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Mesut D. Ve çetesinin, iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ticareti, motosiklet hırsızlığı, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.