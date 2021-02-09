Çakarlılar yine yollarda: Ne polis ne ceza caydırıyor

Polisin peş peşe yaptığı denetimlerle trafikte çakar lambalı araçların sayısı oldukça azalmıştı. Ancak aradan geçen 2 yılda, trafikteki çakar lambalı araçların sayısı dikkat çekecek düzeyde arttı. Özellikle trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde çakar lamba ve sirenlerini çalıştıran araçlar emniyet şeridinden yollarına devam ediyorlar.

BİR ANDA ÇIKIYORLAR

Çakarlı araçlardan en çok rahatsız olanlar ise trafikteki sürücüler. Bu sürücülerden Emin Kambak, “Sıkıştırıyorlar, birden önümüze atlıyorlar. Kaza riski çok fazla” diyor.

YAKALANANA 2 BİN 678 LİRA

TRAFİKTE çakar lamba ve siren kullanmanın cezası 1339 lira. Aynı yıl 3 kez aynı suçu işleyenlerin araçları 15 günlüğüne trafikten men ediliyor. Emniyet şeridine gereksiz girmenin cezası da 1339 TL. Emniyet şeridine çakar lambalarını kullanarak girenlere toplamda 2 bin 678 lira ceza uygulanıyor. Ancak bu ceza çakar kullanımını durdurmaya yetmiyor.