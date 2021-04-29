MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Çakarlı magandaya bir dava daha! “Hem bıçakladı hem paramı çaldı”
GeriGündem Çakarlı magandaya bir dava daha! “Hem bıçakladı hem paramı çaldı”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29.04.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Çakarlı magandaya bir dava daha! “Hem bıçakladı hem paramı çaldı”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'da çakarlı aracıyla yolunu kestiği adamı bıçaklayan Muhammet Enes Uysal hakkında yaraladığı adamın 30 bin lirasını da çaldığı iddiasıyla "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı. CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'nun özel haberi.

Olay geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Hadımköy'de meydana geldi. 19 yaşındaki Muhammet Enes Uysal, trafikte kendisine yol vermeyen Dadaş Aras ile tartışmış onu 6 yerinden bıçaklamıştı. O saldırı esnasında Dadaş Aras cep telefonuyla kayıttaydı. Kendine polis süsü veren çakarlı saldırgana “silahla yağma” suçundan bir dava daha açıldı.
Dadaş Aras arabasındaki 30 bin lirasını da Muhammet Enes Uysal’ın çaldığını ileri sürdü. Şikayetçi oldu, ancak savcılık takipsizlik kararı verdi.

Bu sırada Uysal hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, "hakaret", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından dava açıldı. Savcı mütalaasında indirimsiz 34 yıl 4 ay hapis cezası istedi.

Trafikte dehşet saçan çakarlı magandaya büyük şok 36 yıl hapsi istendi
Trafikte dehşet saçan çakarlı magandaya büyük şok! 36 yıl hapsi istendi

Duruşmaya gelen bir görgü tanığı sanık Uysal'ın Dadaş Aras’ın aracından ruhsatını ve anahtarını aldığını söyledi. Bu süreçte Aras’ın avukatı Bünyamin İnce 30 bin lirayı Muhammet Enes Uysal’ın çaldığını ileri sürerek verilen takipsizlik kararına itiraz etti.

Çakarlı saldırgan davasında şok sözler: İnsanlar adam öldürüyorlar diye bağırdılar…
Çakarlı saldırgan davasında şok sözler: İnsanlar 'adam öldürüyorlar' diye bağırdılar…


Bunun üzerine Muhammet Enes Uysal hakkında “silahla yağma” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle ikinci bir dava açıldı. Ek iddianamenin asıl davayla birleştirilmesi istendi. Muhammet Enes Uysal önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Çakarlı şehir eşkıyası
Çakarlı şehir eşkıyası

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi