Çakarlı magandaya 36 yıl istendi

Polis olduğunu söyleyen Uysal ile Aras arasında tartışma çıkmıştı. Aras’ı bıçaklayarak kaçan şüpheli Uysal tutuklanmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir fezleke, Ağır Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

SIRTINA OTURUP BIÇAKLAMIŞTI

Uysal’ın, Aras’ın üzerine oturarak 5 sefer bıçakladığının anlatıldığı fezlekede, Aras’ın sürünerek kendi aracının altına girmeye çalıştığı sırada böbreğinden bıçakladığı anlatıldı. Fezlekede Uysal’ın, ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’, ‘hakaret’, ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ ve ‘silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından toplamda 14 yıl 9 ay 15 günden 36 yıl 4 aya kadar cezalandırılması istendi. Ayrıca Uysal hakkında, ‘yağma’ ve ‘kamu görevini usulsüz üstlenme’ suçlarından ayırma kararı verildiği de belirtildi.

Uysal’ın, Aras’ın aracına giderek 30 bin lira ile müştekiye ait nüfus cüzdanını aldığı belirtildi.